Jonge Chinees trending met Marokkaanse woestijnpoes

Hobby Ho, zoals de jonge avonturier door het leven gaat, fietste van oost naar west door de Sahara toen hij in het door Marokko bezette deel van de woestijn een zwerfkatje adopteerde. De twee werden onafscheidelijk. Het gaat er nu om of hij het diertje, dat hij ‘Life’ heeft gedoopt, kan meenemen naar Hong Kong.



Alsof ze voor elkaar waren bestemd: avonturier Ho en het katje uit de Westelijk Sahara, het omstreden woestijnland ten zuiden van Marokko. Heel Hong Kong weet er inmiddels van want Ho vertelde op zijn facebookpagina uitgebreid hoe de kennismaking verliep.



In de afgelegen stad Dakhla werd hij beroofd. In afwachting van het regelen van de aangifteformaliteiten bij de politie moest hij er langer blijven dan voorzien. Elke dag ontwaarde hij een uitgemergeld poesje bij zijn hotel. Volgens iemand uit de buurt was de moederkat dood.



Ho, die in Hongkong een trainer van huisdieren was geweest, ontfermde zich over het kansloze dier. Hij voedde haar, ontdeed haar van parasieten en van zwermen vlooien. Hij kreeg weer leven in het kleine kattenlijf en begroette uiteindelijk een vrolijke reisgezel die vaak op zijn schouder klom.