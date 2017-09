Japanse extremisten koelen haat op Noord-Koreanen: Doodgaan of oprotten

Ze zijn 'kakkerlakken' en ze mogen kiezen: 'doodgaan of oprotten'. Het valt niet mee voor de 600.000 Noord-Koreanen die in Japan wonen. Zeker niet als als Kim Jong-un mensen bang maakt met weer een rakettest.

Het boterde toch al niet tussen de Japanners en de ruim 500.000 Noord-Koreanen die sinds generaties in het land van de rijzende zon wonen. Beide volkeren koesteren een eeuwenoude rivaliteit, een beetje als de Fransen en Duitsers in Europa. Maar de diep gewortelde afkeer tussen sommige vertegenwoordigers van beide gemeenschappen is nu flink aangejaagd door de recente provocatie van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Die liet een raket over het Japanse eiland Hokkaido vliegen wat op de grond tot veel schrik en zorg leidde. De Japanners kregen uit voorzorg via radio en televisie de oproep naar schuilkelders te gaan. Het projectiel vervoerde uiteindelijk geen kernkop en viel uit elkaar boven zee.

'Criminelen'

Volledig scherm Bewoners van het eiland Hokkaido oefenden gisteren voor eventuele Noord-Koreaanse raketaanvallen. © REUTERS Voor ultrarechtse groepen als Zaitokukai was het genoeg en een signaal de Noord-Koreaanse gemeenschap weer eens flink te beledigen en uit te schelden. Noord-Koreanen waren ‘kakkerlakken’, ‘criminelen’ en moesten ‘doodgaan of oprotten naar hun eigen land’. Nu is Zaitokukai een wel zeer extreme club met ongeveer 15.000 aanhangers, maar wel eentje met veel aandacht in de sociale media.



De naam staat voor ‘Burgerassociatie tegen Speciale privileges van Koreanen’. Zaitokukai (dat ook weinig opheeft met Chinezen) voert al jaren luidruchtig campagne tegen met name de speciale scholen van de Noord-Koreaanse gemeenschap in Japan waarvan een aantal les geeft volgens de propagandamethodiek van Pyongyang. Dus hangt er in elk klaslokaal ook een portret van de Noord-Koreaanse president, de in Japan nu meer dan ooit gehate Kim-Jong-un. Onaanvaardbaar, vindt Zaitokukai, helemaal als die scholen ook nog eens staatssubsidie uit Tokio ontvangen.

Beledigingen

In de Britse krant The Guardian vertelt Yasuko Morooka een onderzoeker van de Universiteit van Osaka dat de Nood-Koreaanse scholen – die door de politieke druk van extreemrechts inmiddels al veel subsidies zijn kwijtgeraakt - zich schrap zetten voor een nieuwe lading beledigingen via sociale media. Leerlingen die het zeer herkenbare Noord-Koreaanse schooluniform dragen is afgeraden dat aan te trekken. Meisjes zouden al op straat zijn nageroepen en beledigd. Zaitokukai heeft deze week een aantal provocerende demonstraties gehouden in onder meer Tokio en Osaka, juist in wijken waar veel Koreanen wonen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de verhoudingen tussen beide volken nog slechter dan daarvoor. De Japanse bezetting van Korea (dat na de oorlog, in 1948, werd opgedeeld in twee staten onder respectievelijk Amerikaanse en Russische invloedssfeer) was verschrikkelijk en heeft veel leed gebracht. Duizenden Koreaanse vrouwen werden door de Japanners als troostmeisjes gegijzeld en tienduizenden Koreaanse mannen werden als arbeiders gedwongen te werken in Japanse fabrieken. Een deel van de laatsten bleef na de oorlog in Japan en bouwde daar een nieuw leven op.

Volledig scherm Noord-Koreaanse propaganda: een nieuwe postzegel ter gelegenhe4id van de succesvolle lancering van de Hwasong 14-raket. © REUTERS

Dat viel niet mee, zeker niet als de Noord-Koreaanse Kims weer eens dreigende met raketten of kernproeven namen. De Japanners weten als geen ander wat atoombommen kunnen aanrichten met de massa's doden in Hiroshima en Nagasaki. De namen van die steden zijn monumenten van verdriet in het Japanse nationale geheugen. En nu speelt Kim Jong-un dus met datzelfde vuur.

Nerveus

Volgens onderzoeker Morooka ‘wordt iedereen nerveus’ in tijden van zulke politieke spanning. Zeker nu de onberekenbare Kim over de rug van Japan een partij blufpoker speelt met de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Dat maakt allerlei nationalistische gevoelens los in Japan. Volgens Morooka doet de nationalistische regering van premier Abé (die droomt van een wederopbouw van het Japanse leger) er graag een schepje bovenop en wordt ‘Korea-bashing’ (zeg maar het systematisch het ‘meppen’ in de sociale media van Noord-Korea) aanvaardbaar gemaakt. ,,Noord-Korea wordt als de vijand beschouwd en dus ook mensen in Japan met Noord-Koreaanse roots”.

Onder druk van de Mensenrechtencommissie van de VN heeft Japan vorig jaar wetgeving aangenomen om haatgroepen als Zaitokukai de wind uit de zeilen te nemen. Volgens Koreaanse mensenrechtenactivisten in Japan heeft dat weliswaar geleid tot minder demonstraties op straat maar meer vuile tweets en - posts via de social media. Zo worden de Koreaanse troostmeisjes en hun nabestaanden die nu opkomen voor hun rechten afgeschilderd als ‘hoeren’ die de Japanse belastingbetaler een poot willen uitdraaien.

Om gedoe te voorkomen en gevrijwaard te blijven van haatmails zouden veel Koreanen in het dagelijks leven Japanse pseudoniemen gebruiken. De meeste Noord-Koreanen in Japan willen niets te maken hebben met het regime van Kim maar uit angst voor de lange arm van Pyongyang zouden velen bang zijn kritiek te spuien.