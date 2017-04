Jacht op 'Nederlander' om bier drinken in Indiase tempel

Schipholpastoor bijna eerder gesnapt voor maken kin­der­por­no­gra­fie in Cambodja

17:27 Schipholpastoor Nico S. werd vorig jaar al verdacht van het maken kinderpornografie in Cambodja. Voordat de politie hem kon identificeren, was hij alweer in Nederland. Een terugkeer naar hetzelfde Cambodjaanse dorp deed hem deze maand alsnog de das om.