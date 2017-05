Ivanka Trump steelt show bij Saoedi's

De dochter van de president stapte uit de Airforce One in een opvallende jurk en zonder hoofddoek. Ze begeleidt haar vader als diens speciale adviseur en zal bij verschillende van diens besprekingen aanwezig zijn.

Ex-model Ivanka liep aan de zijde van haar man tevens speciale adviseur van haar vader, Jared Kushner. Met haar blonde haar brengt ze kennelijk heel wat hoofden op hol. Het is sowieso feest in de sociale media want volgens de website Arabnews is menig Saoedische vrouw bovendien onder de indruk van een onbekende assistent van de Trumps. Hij draagt de bagage van Ivanka. ‘Deze man met de rode das zou Saoedi-Arabië niet meer moeten verlaten”, aldus een enthousiaste fan.

Melania

Presidentsvrouw Melania Trump arriveerde wat minder uitbundig dan haar dochter, gekleed in een broek met daarover een jurk met lange mouwen. Haar haar wapperde even los in de wind.

Volledig scherm Melania arriveert in Saoedie-Arabië. © AFP

Saoedische vrouwen moeten het niet wagen zich zo te vertonen, aldus een tweet. 'Ik weet dat als Melania niet mevrouw Trump was of de First Lady ze publiekelijk zweepslagen zou krijgen en haar hoofd zou kaal worden geschoren."