Italiaanse tiener vlucht voor uithuwelijking door Egyptische ouders

Rashida woont haar hele leven al in Turijn en haalt hoge cijfers op school. Volgens haar familie had ze die school, eenmaal getrouwd, niet meer nodig. Het plan was om haar thuis te laten trouwen en haar vervolgens naar Egypte te sturen. De ouders van haar echtgenoot zouden haar in het gareel moeten krijgen en haar alle westerse gewoontes moeten afleren.

Haar ouders zijn strenggelovige moslims en verboden hun dochter nog langer alleen naar buiten te gaan. Zelfs naar school werd ze vergezeld door haar vader of moeder. De politie zocht Rashida na het telefoontje op school op, en sprak lang met haar en de schooldirecteur. Het meisje vertelde bang te zijn voor de man met wie ze moest trouwen en dat ze haar ouders niet op andere gedachten had kunnen brengen.

Het verlovingsfeest stond drie dagen later gepland, dus er was geen tijd te verliezen. Samen met de schooldirectie en de kinderrechter regelde de politie voor Rashida direct een plek in een opvangtehuis, waar ze nu verblijft. Volgens de betrokken agenten is Rashida 'sereen en gelukkig dat ze naar school kan blijven gaan'.

Meerdere gevallen

Het is niet het enige geval in Italië van tieners die zich van hun streng islamitische ouders afkeren en de politie inschakelen. Deze week kwam aan het licht dat een zestienjarige meisje uit het Noord-Italiaanse Pavia door haar Marokkaanse ouders en broer jarenlang werd mishandeld, omdat ze zich te westers gedroeg. Volgens de tiener mocht ze van haar familie niet omgaan met Italiaanse leeftijdsgenoten en geen westerse kleding dragen, zoals gescheurde jeans. Het stond volgens haar broer en ouders haaks op de normen en waarden van de Islam.

Het meisje (de politie houdt haar identiteit geheim) is in Italië geboren en raakte de afgelopen jaren steeds meer in conflict met haar familie. Begin februari belandde ze op de eerste hulp voor meerdere bloeduitstortingen als gevolg van de mishandelingen. Een paar weken later stapte ze met haar medische dossier naar de politie, waar ze om hulp vroeg.

De afgelopen jaren zocht ze meer vrijheid en wilde ze uitgaan, net als haar klasgenoten. Haar familie verbood haar 's avonds de deur uit gaan en zich te gedragen als een Italiaanse tiener. Dit leidde tot heftige ruzies en zware afstraffingen door haar broer en vader. Het meisje spreekt over zweepslagen met computersnoeren en riemen en stokslagen met de bezemstok. Haar broer zou bij een van de laatste ruzies hebben gedreigd: ,Je bent niet zoals wij. Het is beter dat je sterft." De zestienjarige is voorlopig uit huis geplaatst, nadat ze had gesmeekt niet meer terug naar haar familie te hoeven.

Kaalgeschoren

Een week eerder kwam naar buiten dat in Bologna een moeder uit Bangladesh voor straf haar veertienjarige dochter had kaalgeschoren, omdat zij weigerde een hoofddoek te dragen. Ook dit meisje is in Italië geboren en getogen, en volgens haar familie 'te westers' geworden. Toen ze zonder haar, met een gehavend hoofd op school verscheen, heeft de schoolleiding de politie ingeschakeld. Ook zij is voor haar eigen veiligheid uit huis geplaatst. Tegen de ouders loopt een onderzoek. Die hebben vooralsnog geen spijt betuigd. Het kaalscheren was ‘hun religieuze plicht’, aldus de ouders.