Italiaans hof: Kreeft mag geen kou lijden voor het koken

De rechters bogen zich over een klacht van een groep dierenactivisten die een zaak aanspanden tegen de eigenaar van een restaurant in de buurt van Florence. In zijn zaak worden, net als op veel andere plaatsen in het land, de schaaldieren op ijs bewaard voordat ze worden bereid.



Het hof oordeelde dat, ondanks het feit dat kreeften vaak levend worden gekookt, dit niet betekent dat ze van tevoren mishandeld mogen worden. In plaats daarvan zouden ze bewaard moeten worden in zuurstofrijk water op kamertemperatuur.