Islamitische Staat eist verantwoordelijkheid aanslag Londen op

Een 'detachement van IS-strijders' zou zaterdag de aanslag in Londen hebben uitgevoerd, zo meldt de terreurgroep via haar spreekbuis Amaq. Bij de aanslag vielen 7 doden en tientallen gewonden. Drie gewapende mannen reden eerst met een busje in op mensen bij Londen Bridge en staken daarna op mensen in. De politie schoot de drie 8 minuten na het begin van de aanval dood.

De claim van IS komt 24 uur na de aanslag. Doorgaans is de terreurgroep sneller met het claimen van een bloedbad. De verklaring van IS is kort en geeft geen verdere details. Het is daarom nog niet duidelijk in hoeverre de aanslag door de terreurgroep is aangestuurd of dat de terroristen alleen door hun extreme ideologie zijn geïnspireerd. Als IS een aanslag claimt is er vaak wel een vorm van contact geweest met de daders, al is dat niet altijd het geval.



Islamitische Staat stuurde zaterdag via berichtenapp Telegram wel een oproep uit waarin de terreurorganisatie haar aanhangers opriep tot het plegen van aanslagen met trucks, messen en geweren tegen 'kruisvaarders' tijdens de ramadan.