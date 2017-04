'Islamistische verdachte' vast vanwege Dortmund

Aanslag op spelersbusDe Duitse politie heeft in het onderzoek naar de aanslag op de spelersbus van Dortmund een verdachte vastgezet 'met een islamistische achtergrond'. Een andere extremistische moslim is in beeld als tweede verdachte.

Quote We mogen van geluk spreken dat er niets ergers gebeurd is Woordvoerder Duitse openbaar aanklager De explosieven die bij de spelersbus ontploften, bevatten 'metalen deeltjes', zo heeft de Duitse aanklager verklaard. ,,We mogen van geluk spreken dat er niets ergers gebeurd is'', zegt een woordvoerder. Na huiszoeking bij de twee verdachten is besloten één van hen te arresteren.



Met 'islamistisch' wordt niet een religieuze islamiet bedoeld, maar een aanhanger van de politieke islam. Met een dergelijk scenario hield de Duitse politie al rekening: na het incident bij de bus werd een in het Duits geschreven brief gevonden, die begint met de tekst 'in naam van Allah, de genadige, de barmhartige'.

Drie explosieven

Bij de spelersbus ontploften gisteravond drie explosieven toen de bus met de selectie op weg was naar het stadion voor het Champions Leagueduel tegen AS Monaco. Bij de aanslag raakten speler Marc Bartra en een politieman gewond. De wedstrijd tussen Dortmund en AS Monaco werd een dag uitgesteld.

Bij het onderzoek naar de explosies is drie keer een brief met dezelfde tekst gevonden. Daarin werd verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië.

Ook richt de brief zich rechtstreeks tot de Duitse bondskanselier Angela Merkel. ,,Jouw tornado's vliegen nog altijd over de grond van het kalifaat om moslims te vermoorden.'' Sporters en andere prominenten 'in Duitsland en andere kruisvaarderslanden' staan per direct op de 'dodenlijst van IS'.