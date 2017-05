'IS zette dader aanslag Berlijn onder druk'

De Tunesiër Anis Amri wilde eigenlijk in oktober naar het door IS uitgeroepen kalifaat in Irak en Syrië reizen. Een of meer leden van IS drongen er bij Amri echter op aan dat hij een aanslag in Duitsland zou plegen. De terreurbeweging zag 'de bijzondere potentie' van Amri, aldus de onderzoekers. De Tunesiër had ook contact met een IS-lid dat door de onderzoekers als een 'instructeur' wordt gezien en die hem uitlegde hoe hij in het westen een aanslag kon plegen.