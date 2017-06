IS verbiedt strijders gebruik social media

Politie geeft beelden vrij van agent die Afro-Amerikaan Philando Castile doodschiet

18:33 Daags nadat politieagent Jeronimo Yanez is vrijgesproken van de moord op de zwarte Amerikaan Philando Castile, heeft de politie beelden vrijgegeven van de fatale schietpartij. In de video is te zien hoe snel de situatie escaleert. Yanez houdt vol dat Castile naar zijn wapen greep, maar in de video zegt Castile dat hij niet naar zijn wapen grijpt.