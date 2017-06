IS eist dubbele aanslag Teheran op

VideoBij twee terreuraanslagen in Teheran zijn volgens Iraanse media vanmorgen twaalf doden en 42 gewonden gevallen. IS claimt de verantwoordelijkheid voor beide aanvallen.

Een groep van drie of vier aanvallers drong het parlementsgebouw binnen en begon te schieten. Nog eens vier terroristen deden hetzelfde bij het mausoleum van ayatollah Khomeini. Het is niet duidelijk of de aanvallen gecoördineerd werden uitgevoerd.

Bij de eerste terreuraanslag werden twee bewakers gedood en raakten 30 mensen gewond volgens Iraanse media. Een van de terroristen blies zichzelf op toen veiligheidstroepen op de vierde verdieping de aanval openden op twee handlangers. Zij werden doodgeschoten doodgeschoten door veiligheidsdiensten. Een derde aanvaller was hetzelfde lot beschoren. Volgens ooggetuigen schoten de terroristen vanaf de vierde verdieping op mensen in de straat.

Verkleed als vrouw

Volgens de Iraanse onderminister van Binnenlandse Zaken hadden de terroristen zich als vrouw verkleed toen ze het pand bestormden. Iraanse media spraken eerder van zeker vier aanvallers.

De bezetting van het parlement duurde uren. IS meldde aan het begin van de middag via zijn persbureau Amaq dat de aanval nog steeds aan de gang was maar Iraanse parlementariërs meldden vanuit het door de politie afgegrendelde en omsingelde pand dat de toestand inmiddels onder controle was van speciale eenheden van de Revolutionaire Garde.

Parlementsleden

Geen enkel parlementslid is gewond geraakt volgens de nieuwssite PressTV . Dat komt omdat de terroristen een deel van het complex binnendrongen waar openbare bijeenkomsten worden gehouden. Daardoor waren er geen volksvertegenwoordigers aanwezig.

Politicus en voormalig parlementslid Elias Hazrati spreekt over drie gewapende terroristen, eentje met een pistool en twee met kalasjnikovs. Twee van hen begonnen volgens ooggetuigen in het wilde weg te schieten. ,,Iedereen is doodsbang en in shock'', verklaarde een journalist vanuit het pand.

Amper een half uur na de aanval op het parlementsgebouw drongen vier terroristen het mausoleum binnen van ayatollah Khomeini, de grondlegger van de islamitische republiek. Ze schoten een lid van het beveiligingsteam dood. Bij de aanval vielen volgens Iraanse media minstens vijf gewonden. Volgens de gouverneur van Teheran blies een van de terroristen zichzelf daarna op, werd een tweede gedood door veiligheidstroepen voor hij zichzelf kon opblazen en werden de overige twee gearresteerd. Een van hen raakte gewond.

Verantwoordelijkheid

,,Strijders van IS hebben Khomeini's heiligdom en het Iraanse parlement aangevallen'', zo verklaarde IS-persbureau Amaq vanochtend. Als de claim klopt dan is het de eerste keer dat strijders van de moslimfundamentalistische terreurgroep toeslaan in Iran. De soennitische terroristen zijn in oorlog met de door dit land gesteunde troepen in Syrië en Irak.

Rusland laat via een Kremlin-woordvoerder weten de aanslagen in Iran te veroordelen en roept op tot samenwerking tegen IS.

Volgens het Iraanse ministerie van Inlichtingen was er vanmorgen nog een derde terreurgroep op pad maar werden de leden opgepakt voordat ze konden toeslaan. Het ministerie heeft inwoners van Teheran vanwege de terreurdreiging opgeroepen om het openbaar vervoer te mijden.

Sjiieten

Iran wordt sinds Khomeini's revolutie van 1979 geregeerd door de sjiitische geestelijkheid. Meer dan 90 procent van 80 miljoen Iraniërs is sjiitisch. Iran is daarmee de belangrijkste sjiitische mogendheid. Het land bemoeit zich steeds vaker met de bestrijding van soennitische extremisten, die door sjiieten niet als moslims worden beschouwd.

In Syrië neemt Iran al jaren deel aan de burgeroorlog aan de zijde president Bashar al-Assad. De belangrijkste rebellengroepen die tegen Assad vechten, bestaan uit soennieten die steun genieten in Arabische Golfstaten. De spanningen tussen Iran en de Golfstaten neemt daardoor verder toe.