IS eist aanval op omroep in Afghaans Jalalabad op

Drie of vier gewapende mannen bestormden eerder vandaag al schietend het pand. Daarbij zou ook een explosief zijn afgegaan. Volgens verschillende media is het vuurgevecht nog gaande.

Eén van de aanvallers is er naar verluidt in geslaagd zich in het omroepgebouw te verschansen. De rest zou zijn omgekomen. Het is niet duidelijk waar ze vandaan kwamen. In de streek van Jalalabad, 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kabul, zijn allerlei gewapende groepen actief, inclusief de extremisten van de Taliban en een groep jihadisten die stelt bij terreurbeweging IS te horen.