Indonesische wijk krijgt kleurrijke make-over en wordt Instagram-hit

De voorheen vervallen wijk in de stad Randusari kreeg 3 miljoen Indonesische roepia (ongeveer 20.000 euro) van de gemeenteraad voor een opknapbeurt. De huisjes werden in regenboogkleuren geverfd in de hoop dat er meer toeristen naar de wijk zouden komen. En met succes, want de toeristen trekken met bosjes naar de kleurrijke wijk om foto’s te maken en ze op Instagram te zetten.



Van veraf lijken de huisjes simpelweg bedekt met gekleurde strepen, waar wie dichterbij kijkt ziet kunstwerken op iedere hoek. Zo is er onder meer een muur met een 3D-haai die voorbijgangers probeert te bijten en is er een muur met vlaggen van verschillende landen. Het contrast met twee maanden geleden is gigantisch, toen had de wijk door de grijze vervallen huisjes nog een triest aanzicht.