Indonesische moordenaars ontsnappen uit cel door gebrek aan bewaking

De drie forceerden gisteren met metaalzagen het ventilatierooster in hun cel. Ze klommen naar buiten en sloegen op de vlucht. Het hoofd van de gevangenis op Zuid-Celebes erkende dat de beveiliging niet op orde was. ,,Er waren maar acht bewakers, dus niet iedere post was bemand'', zo zei hij.



Naast een personeelstekort heeft de gevangenis ook een overschot aan gevangenen. Het complex is ontworpen voor 740 gedetineerden, maar er zitten meer dan duizend mensen achter de tralies. Zij worden in de gaten gehouden door 128 personeelsleden.