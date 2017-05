In 3 dagen 57.000 euro naar hackers wereldwijde cyberaanval

De hackers achter de wereldwijde aanval met gijzelsoftware hebben in drie dagen tijd ruim 50.000 euro in bitcoins ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek naar de accounts waarmee de hackers het digitale losgeld opeisten.

In een recordtempo van 72 uur werden zeker 200.000 bedrijven en instellingen in 150 landen getroffen door het virus genaamd ‘Wannacry’. Gebruikers kunnen door het ransomwarevirus niet meer bij hun gegijzelde bestanden. Die gegevens worden pas weer toegankelijk als losgeld in bitcoins is betaald. De Britse onderzoekorganisatie Bellingcat analyseerde waar het digitale losgeld naar toe ging.

,,Het losgeld kan vreemd genoeg maar in drie portemonnees gestopt worden’’, verklaart de Nederlandse onderzoeker Henk van Ess, die lid is van het Britse onderzoekscollectief. Dat duidt er volgens hem op dat het niet draait om een bijzonder professionele hackersorganisatie. ,,Vaak worden voor zulke hacks veel meer digitale portemonnees gebruikt, zodat je de weg van het geld minder makkelijk kunt traceren.’’

Volledig scherm Een Koreaanse expert bekijkt de verspreiding van het Wannacry-virus over de wereld. © AFP

Radeloosheid

Uit onderzoek naar de overboekingen aan het drietal digitale portemonnees van de hackers blijkt dat daar tot maandagavond ruim 36 Bitcoins naar toe zijn overgemaakt, omgerekend komt dat neer op een bedrag van dik 57.000 euro. Meer dan 200 slachtoffers hebben inmiddels geld overgemaakt. Op zaterdag zijn er ruim 40 keer bitcoins overgeboekt aan de hackers. Zondag werden er nog eens ruim 90 overboekingen naar hen gedaan en maandag volgden er nog 200 betalingen. ,,Dat duidt op radeloosheid’’, verklaart Van Ess. ,,Mensen nemen het zekere voor het onzekere en betalen maar gewoon. In de hoop er dan vanaf te zijn.’’

Quote Mensen nemen het zekere voor het onzekere en betalen maar gewoon. Onderzoeker Henk van Ess

Het geïnde losgeld valt IT-specialisten tegen. ,,Gezien de impact en de schade die het virus had, is dat niet heel veel,’’ verklaart directeur Ronald Prins Fox-IT, een bedrijf gespecialiseerd in computer- en netwerkbeveiliging. ,,Er zijn andere hacks bekend, waarbij vele tientallen miljoenen buit zijn gemaakt door bijvoorbeeld geld te stelen van bankrekeningen.’’

Twintig parkeergarages

Nederlandse parkeergarages van Q-Park kampen nog steeds met problemen als gevolg van de infectie. ,,Op dit moment ervaren wij nog problemen op twintig locaties’’, erkent Q-Park-woordvoerder Sarah Hoogstraten. ,,Maar de klant is nog steeds welkom. De slagboom zal automatisch openen of is reeds open gezet.’’ Volgens haar heeft het parkeerbedrijf geen losgeld betaald.

Quote Stel dat je foto’s van je overleden man op je computer hebt staan, dan zou ik lekker die 300 dollar betalen. IT-expert Ronald Prins

Van Ess benadrukt net als de Europese politieorganisatie Europol dat mensen vooral geen losgeld moeten betalen. ,,Het is alsof je je oude barrel terugkrijgt van de garage en er alleen na betaling van veel losgeld alsnog in mag blijven rijden. Daarmee is het probleem niet opgelost.’’ Toch kan Prins zich goed voorstellen dat mensen wél het geëiste geldbedrag overmaken. ,,Stel dat je foto’s van je overleden man op je computer hebt staan, dan zou ik lekker die 300 dollar betalen.’’