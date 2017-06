'Ik zag iets wat op een bomgordel leek, maar het zag er nep uit'

Er was zaterdagavond tijdens de aanslag in Londen veel uitgaanspubliek in de stad. Ooggetuigen doen hun verhaal. ,,Een politieman probeerde tussen de aanslagplegers en de rest van de mensen te gaan staan." Lees hier het liveblog over de aanslag.