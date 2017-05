'Iedereen begon als een gek te rennen naar de uitgang'

Negentien doden en minimaal 59 gewonden zijn gevallen bij de ramp in de Manchester Arena, nadat twee ontploffingen werden gehoord even na afloop van een concert van Ariane Grande. De autoriteiten behandelen het incident als een terroristische aanslag, ‘totdat het tegendeel bewezen is’. De slachtoffers, voor een groot deel kinderen, zijn vervoerd naar zes verschillende ziekenhuizen in de stad.

De informatiestroom vanuit de concerthal, waarin ongeveer 21 duizend bezoekers aanwezig waren, zit nog vol onduidelijkheden, al lijkt een gerichte aanslag aannemelijk. Sommige getuigen hoorden alleen luide knallen, terwijl andere spraken van rookontwikkeling, vallend glas, rondvliegend metaal en een vreemde geur. De politie wil tot nu toe alleen bevestigen, dat speciale teams uitrukten na ‘meldingen van explosies’, om 22.33 uur lokale tijd.

Spoedberaad

Premier Theresa May sprak haar afschuw uit over de ramp. ,,We proberen alle details boven water te krijgen van wat wordt behandeld door de politie als een afschuwelijke terroristische aanslag. Als onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de families van de getroffenen.” Om 10 uur Nederlandse tijd belegt ze een Cobra-meeting, een spoedberaad met de regering bij noodgevallen.

Hoewel van terrorisme wordt uitgegaan, staat de oorzaak van de ontploffingen nog altijd niet officieel vast. Ook onder bezoekers bestond veel twijfel. ,,Ariane was net van het podium afgestapt, de lichten floepten aan, toen we een enorme knal hoorde”, vertelde Ashlinn Webber (21) uit het naburige Bury. ,,We zagen geen rook, voelden geen trillingen. Daarom dachten we dat het om een ballon ging. Die lagen overal.”

Geschreeuw

Webber en haar twee vrienden wandelden vanuit vak 113 richting de uitgang, toen een tweede ontploffing hen duidelijk maakte dat er meer aan de hand was. ,,In de zaal klonk gegil, geschreeuw, iedereen begon als een gek te rennen richting de uitgang.” Een verslaggever van ITV, als een van de eerste ter plaatse, zag een man zijn echtgenote ondersteunen. ,,Toen ze zich omdraaide, schrok ik me rot: haar shirt was rood van het bloed.”

De poptempel, een van de grootste in Engeland, liep razendsnel leeg. Politieagenten zetten de omgeving af, sloten het aanpalende station Victoria en stuurde de angstige op hol geslagen menigte weg van het terrein, richting een taxistandplaats. De hulpdiensten troffen binnen een ravage aan. Al vrij snel kwam naar buiten dat 19 mensen waren overleden en het aantal gewonden boven de 50 steeg.

Spanning

Toen een auto met politiehonden arriveerde nam de spanning toe. Binnen enkele minuten werd de afzetting 200 meter naar achteren geplaatst, even voor station Victoria. Niet veel later klonk een luide knal. Het bleek te gaan om een gecontroleerde ontploffing van een verdacht pakketje. Dat bleek vals alarm te zijn. Het ging niet om een bom, maar om een bundel achterlaten kleding in Cathedral Gardens, een kleine honderd meter verderop.