Honderden Syrische onderzoekers op sanctielijst VS

Artiest maakt kunstwerken van vieze auto's

17:24 Niet iedereen neemt de tijd om regelmatig zijn of haar auto te wassen. Als dat zo is, kun je alleen maar hopen dat Nikita Golubev jouw auto tegenkomt. De Russische kunstenaar tovert vuile auto's, busjes en vrachtwagens om tot heuse kunstwerken. Golubev maakt de straten van Moskou 'onveilig' met zijn kunst. Een octopus, een diepzeevis of een uil: niets is te gek voor de artiest. In het filmpje zie je enkele van zijn mooiste werken.