Het liefdesleven van presidentskandidaat Macron (39) en zijn lerares Frans (64)

Het opmerkelijke liefdesverhaal begint in 1993, op een middelbare school in Amiens (Noord-Frankrijk). Macron is dan 15 jaar, en oefent voor een schooltoneelstuk. Tijdens de repetities heeft hij nauw contact met de 25 jaar oudere 'mevrouw Auziere', die het toneelstuk begeleidt en tevens zijn lerares Frans is. De vonk tussen de twee slaat over, ondanks het grote leeftijdsverschil. Nu, 24 jaar later, zijn ze nog steeds samen en al ruim tien jaar getrouwd.

Zonder slag of stoot ging het liefdesleven tussen de twee niet: Brigitte was op het moment van de ontmoeting een getrouwde vrouw met drie kinderen. Inmiddels heeft ze zeven kleinkinderen, en is Emmanuel stiefvader van twee kinderen die ouder zijn dan dat hij is.

'Ik ga met je trouwen'

Over de ontmoeting vertelde Brigitte eerder tegen het Franse magazine Paris Match: ,,Toen Emmanuel 17 was zei hij tegen mij: 'Wat je ook doet, ik ga met jou trouwen'”. Toch bleef ze op dat moment realistisch, zo zegt ze in hetzelfde interview: ,,Ik voelde dat hij de man van mijn leven was, maar het kon niet.”

Brigitte brengt haar stem uit tijdens de verkiezingsdag.

Tiener

De cover van het Franse blad Paris Match, waarin Brigitte zich uitlaat over de relatie met haar man. De twee blijven contact houden, ook als Emmanuel op 18-jarige leeftijd naar Parijs verhuist om daar te studeren. Tegen Paris Match vertelt Brigitte: ,,Hij overwon al mijn weerstand tegen een relatie. Hij deed dat op een ongelooflijke manier, met heel veel geduld".



Het leeftijdsverschil tussen de twee heeft nooit een rol gespeeld, aldus het Franse blad dat Brigitte opvoert: ,,Ik heb hem nooit als tiener gezien. Hij respecteerde zijn leeftijd niet. Dat heeft hij nooit gedaan.”



Eind jaren '90 besluit Brigitte (ze is dan midden 40) om de knoop door te hakken. Ze verhuist naar Parijs, vraagt een scheiding aan met haar toenmalige echtgenoot en neemt haar meisjesnaam weer aan: Trogneux. Het stel is sindsdien onafscheidelijk en trouwt in 2007, als Emmanuel net 30 is en Brigitte 54.

First lady

Ondanks de opvallende combinatie steekt Macron zijn relatie met Brigitte niet onder stoelen of banken. De misschien wel toekomstige first lady van Frankrijk is de afgelopen maanden aanwezig geweest bij diverse evenementen in de campagne van haar man. In de Franse media zei hij daarover onder meer: ,,Ik verberg haar niet. Ze is in mijn leven, ze is er altijd geweest. Ik ben haar zoveel verschuldigd, want ze heeft me mee de mens gemaakt die ik nu ben. En als ik verkozen word, of beter: als wé verkozen worden, dan zal zij er ook zijn.”

Emmanuel Macron en Brigitte Trogneux op het bordes, op zondag 23 april.