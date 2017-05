'Hele extra laag' over Europa League finale tussen Ajax en Manchester United

VIDEOEen dag na de aanslag in Manchester hangt er 'een extra laag' over Europa League finale tussen Ajax en Manchester United in Stockholm. ,,Ik zit hier echt met een dubbel gevoel.”

‘Keep calm and carry on’. Het is de meest cliché term die er is, vinden drie Britse supporters op het terras van een Irish pub in het centrum van Stockholm. Het is de dag ná de aanslag in de Manchester Arena, en de dag vóór de grote finale tegen Ajax. De beroemde Britse uitspraak is perfect voor deze situatie, vinden ze. ,,Anders kan ik het niet verwoorden. Het is onze mentaliteit.”

Stockholm

De drie mannen, allen in de dertig, vlogen vannacht van Londen naar Stockholm. Het eerste wat ze zagen toen de telefoons weer aangingen, was het nieuws over de aanslag. ,,Bizar”, vertelt Lewis Hefferon (30). ,,Er ligt meteen een hele extra laag over de wedstrijd. Over deze hele trip. Maar Britten zijn trots. Zeker mensen uit Manchester. Het is een trotse stad. Die supporters staan er morgen als één groot blok. Voor elkaar, voor de stad, en voor het team.” De aanslag heeft ze niet afgeschrikt. ,,Ik vind vliegvelden enger dan grote mensenmassa’s.”

Twintig meter verder in de wijk Gamla Stan staan vijf Ajax-supporters bier te drinken voor weer een andere Irish-pub. De aanslag is voor de meeste van hen nogal een ‘ver van m’n bed show’. ,,Het blijft morgen toch gewoon 90 minuten voetballen? We moeten gewoon winnen.” Ze begrijpen wel dat het heftig is voor de supporters van Manchester, ‘maar daar komen we hier niet voor.’ De mannen klagen vooral over de hoge prijs voor het bier, 10 euro per glas is niet niks.

Niet alle Ajax-supporters in de relatief rustige binnenstad staan er zo in. De 36-jarige Shalash uit Utrecht denkt dat de aanslag ook wel kan zorgen voor broederschap onder de supporters van beide ploegen. ,,Je staat hier toch met zijn allen nadat zoiets is gebeurd.” Bang is hij door de recente gebeurtenissen niet geworden. ,,Wel alert. Je kijkt toch even wat beter om je heen.” Hij is hier vanmorgen aangekomen met een groep van acht. ,,Ik zit al jaren op de F-side, maar dit is de eerste keer dat ik zo’n finale meemaak in het buitenland. Heel erg mooi.” De mannen zijn met de auto en maken er een heel uitje van. Donderdag rijden ze op hun gemak weer terug naar Nederland.

Emotioneel

De 28-jarige Matthew Salmon uit Manchester was nog thuis toen hij het nieuws over de aanslag hoorde. ,,Ik wilde helemaal niet weg. Niet nu, niet op zo’n moment. Manchester is een ‘massive city’, maar iedereen kent wel iemand die gisteren bij dat concert was. Er kunnen 50.000 mensen in dat stadion. Toen ik vanmorgen vroeg in het vliegtuig stapte, was er nog een kennis van mij vermist. Niemand had iets gehoord van haar, maar ik moest gaan. Ook al had ik totaal geen zin meer. Maar ik moest dat vliegtuig halen. Ik heb enorm uitgekeken naar deze wedstrijd. Ik hou contact met het thuisfront, maar er is veel onzekerheid. Ik zit hier echt met een dubbel gevoel.”

De reis naar Stockholm was erg onwerkelijk, vertelt hij. ,,Het hele vliegtuig zat vol met supporters. Het ging nergens anders over. Je merkte echt dat iedereen er ondersteboven van was. Er werd bijna niet over de wedstrijd gepraat. Volgens Matthew gaat de aanslag voor een hele andere soort sfeer zorgen in het stadion. ,,Winnen wordt nu nóg belangrijker. Want als ze winnen, dan doen ze dat ook een beetje voor de slachtoffers. Ik denk ook wel dat het voor extra kracht in het team kan gaan zorgen.”

David Evans, die in Londen woont, verwacht niet dat de aanslag veel invloed heeft op het team. ,,Het grootste deel van het team komt niet zelf uit Manchester, en ik hoop dat ze professioneel genoeg zijn om het een en ander los van elkaar te zien.” Er wordt morgen een minuut stilte in acht genomen. ,,Dat zal erg emotioneel worden. Maar daarna geldt maar een ding, en gaat bij iedereen de knop om. Winnen.”