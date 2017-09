Heeft Belgisch bedrijf dé oplossing tegen aanslagen met trucks?

VIDEOPitagone, een Belgisch bedrijf, heeft een mobiele barrière ontwikkeld die terroristen moet tegenhouden als die met vracht- of bestelwagens in een mensenmassa willen rijden. Ze leveren hun barrières in heel Europa, van Disneyland Parijs tot het Zweedse Malmö waar ze recent een aanslag vreesden.

Nice, Berlijn, Londen, Stockholm en recent nog Barcelona. Steeds vaker rijden terroristen met vracht- of bestelwagens in op de menigte. Marc Weissberg, baas van het Brusselse Pitagone - dat zich al decennia toespitst op antiterreurmaatregelen - zag het met lede ogen aan. ,,Zeker na de aanslag in Nice'', zegt hij. ,,Bloembakken en betonblokken hadden niks uitgehaald tegen zo'n geweld. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en een mobiel systeem ontwikkeld.''

Vandaag is dat mobiele systeem klaar en van over de hele wereld kijkt men naar Pitagone. ,,Onze filosofie is dat je nooit op voorhand weet vanwaar het gevaar komt. Dus het moest een flexibel systeem zijn. Geen zware en dure veranderingen aan de infrastructuur van een plein. Geen betonblokken waar je kranen en veel mankracht nodig hebt om ze te plaatsen. Maar een mobiele barrière, die één persoon in een paar minuten kan opbouwen.''

Roland Garros & Eurodisney

De beelden van een recente crashtest in het Duitse Münster spreken voor zich. Een vrachtwagen van 7,5 ton rijdt met 48 km per uur in op de mobiele barrière van Pitagone en wordt tot stilstand gedwongen.

,,We leveren in binnen- en buitenland. Aan een razend tempo. Onze barrières stonden op Roland Garros, staan aan Eurodisney in Parijs en even voor de zomer - nog vóór de crashtest - bestelde de Zweedse stad Malmö een container vol barrières. Ze vreesden er een aanslag zoals in Stockholm.''