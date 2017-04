‘Gouden Adelaar’ VS bereikt volgende week Noord-Korea

In dat licht bezien is de Carl Vinson Strike Group een afschrikkend wapen. Het vliegdekschip is een drijvende luchtmachtbasis met onder meer zestig F-18 Hornet gevechtsvliegtuigen aan boord. De USS Carl Vinson wordt vergezeld door de kruiser USS Lake Champlain, de torpedobootjagers USS Wayne E. Meyer en de USS Michael Murphy, oorlogsbodems met een enorme vuurkracht.



De USS Carl Vinson (102.900 ton) is vernoemd naar een Congreslid uit Georgia. Carl Vinson was de drijvende kracht achter de 'Two-Ocean Act', waarmee in 1940 het startsein werd gegeven voor de bouw van de Amerikaanse oorlogsvloot. Het vliegdekschip, operationeel sinds 1983, wordt aangedreven door twee kernreactoren waarvan de brandstof om de 20 jaar moet worden verwisseld. Het gevaarte is drie voetbalvelden lang (333 meter) en beschikt over liefst 260.000 pk.



De USS Carl Vinson heeft een grote staat van dienst. Het nam deel aan Desert Strike (1996), Iraqi Freedom (2003-2011) tegen Irak en Enduring Freedom (2001-2014) tegen Afghanistan. In 2011 haalde het vliegdekschip het wereldnieuws na de uitschakeling van al-Qaeda-leider Osama bin Laden. Zijn lijk werd naar het vliegdekschip gebracht, waar hij een zeemansgraf kreeg.



De vloot zal zeker 30 dagen in de wateren voor Noord-Korea blijven.