Georgische supersupporter draagt opstelling Oranje onder zijn huid

Aram is een opvallende verschijning in Georgië. Altijd gekleed in één van zijn 45 Oranjeshirts en het lichaam vol met tatoeages die verwijzen naar Nederland, onder andere van zijn favoriete elftal aller tijden op zijn rug. Wanneer je hem iets over zijn liefde voor het Nederlands elftal vraagt, is hij niet te stoppen. Van elke wedstrijd weet hij bovendien moeiteloos op te noemen in welke minuut er is gescoord.



,,Toen ik in 1988 Van Basten zag in de groepswedstrijd tegen Engeland, met zijn goals in de 44, 71 en 75e minuut, toen ben ik verliefd geworden op het Nederlandse voetbal'', vertelt hij tot in detail. Sindsdien verzamelt hij alles. Zo heeft hij 5 plakboeken en meer dan 70 cassettebanden met wedstrijden van Nederland. Ook hangt zijn huis vol met posters, tot frustratie van zijn vrouw.