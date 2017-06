Geholpen adoptiekinderen kijken uit naar verlossende woord

De moeder van Mauricio Plat vond het dit weekend al vreemd. De appjes die ze cameraman Eugenio Follender stuurde om hem succes te wensen in Colombia kwamen niet aan. En ook presentator Derk Bolt bleek onbereikbaar in het land waar haar adoptiezoon werd geboren. Mauricio: ,,Gewoonlijk wordt er wel terug geappt, vanuit Colombia.’’ Gisterochtend hoorden Mauricio en zijn moeder over de ontvoering , die zorgde dat een antwoord uitbleef. Bolt werd gekidnapt met de cameraman die Mauricio en zijn familie een week lang filmde. Van achter de lens zag Follender hoe Plat en zijn broer door hun biologische moeder in de armen werden gesloten.

Grootste cadeaus

Dat te weten is een van de grootste cadeaus die Rodrigo van Rutte ooit ontving, dankzij het programma. Hij is op dit moment in Colombia, waar hij niet alleen tijd doorbrengt met zijn ‘nieuwe’ familie, maar ook de cultuur leert kennen en de taal onder de knie krijgt. ,,Het is emotioneel om te horen over de ontvoering. Terwijl mijn familieband bloeit en groeit en ik wordt geraakt door de manier waarop Colombianen pretentieloos blij kunnen zijn, gebeurt dit. Het is zo zuur.’’