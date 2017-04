Friese Dina bezoekt moordenaar van haar dochter in Irak

Een jaar geleden werd de dochter van Dina Meijer, Safhinaz Zerrouy, vermoord door haar man Raffi in Irak. Het stel woonde daar samen met hun kinderen. Vermoedelijk wilde Safhinaz terugkeren naar Nederland en werd zij daarom vermoord. Meijer bracht een bezoek aan Raffi in een gevangenis in Irak.