Franse politici: Stem Macron

Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Paul Ayrault twitterde: ,,Een duidelijke keuze: alle linkse kiezers en alle Republikeinen moeten zich mobiliseren en E.Macron stemmen voor Frankrijk, de Republiek, Europa.''



De Franse president François Hollande heeft Emmanuel Macron later op de avond gebeld en gefeliciteerd. De Socialistische Partij van Hollande leed een historische nederlaag. Hollande heeft nog niet gezegd op wie hij zelf in de tweede ronde zal gaan stemmen. Voormalig premier Manuel Valls heeft in ieder geval al aangegeven in de tweede ronde voor Macron te stemmen, net als hij deed in de eerste ronde.



De socialistische burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, noemt de deelname van het Front National aan de tweede ronde 'verontrustend voor de Republiek en voor Frankrijk'. Ook zij vraagt kiezers te stemmen op Macron: ,,Beste vrienden, beste Parisiens, beste Fransen, laten we op zondag 7 mei onze waarden verdedigen."