Franse media mogen na hack gelekte e-mails Macron niet publiceren

De gestolen documenten zijn online gezet en volgens inschatting vermengd met nepberichten. De Franse kiescommissie heeft, nadat de leden vandaag over de hack vergaderden, gezegd dat publicatie van de mails als misdaad wordt gezien.



Voor de vergadering was de commissie terughoudender. Toen riep het orgaan media alleen op voorzichtig te zijn met het publiceren van details uit de gelekte e-mails omdat het mogelijk strafbaar kon zijn. In Frankrijk zijn de campagnes beëindigd.



De e-mails werden gisterenavond gelekt, een paar uur voordat beide kandidaten officieel geen campagne meer mogen voeren. Tot de verkiezingen zondag mogen er bijvoorbeeld geen prognoses of andere verhalen meer worden gepubliceerd. Dergelijke publicaties zijn verboden omdat ze de verkiezingen mogelijk kunnen beïnvloeden.



Het team van Macron klaagde eerder over hackpogingen die plaatsvonden in de maanden januari tot en met april, maar tot nu toe waren die niet succesvol. Volgens persbureau Reuters is nu negen gigabite aan data door een gebruiker online geplaatst op een site die het anoniem delen van bestanden toestaat.