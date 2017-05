Frans parlementslid sterft tijdens campagnetoespraak voor Macron

Weer nazi-attributen in Duitse kazerne

16:40 In een kazerne in het Zuid-Duitse Donaueschingen zijn verschillende nazi-attributen gevonden. Dat meldt Spiegel Online. Inspecteurs troffen er stalen helmen van de Wehrmacht aan die in een vitrine lagen. Verder was er een kamer helemaal ingericht met spullen van de Wehrmacht. De Wehrmacht was de benaming van de Duitse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog.