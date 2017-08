Frankrijk volledig in de ban van mysterieuze verdwijning Maëlys (9)

Frankrijk is in de ban van de verdwijning van de 9-jarige Maëlys De Araujo. Na een bruiloftsfeest in de gemeente Pont-de-Beauvoisin verdween ze. De politie vermoedt dat het meisje in de nacht van zaterdag op zondag is ontvoerd uit de kamer waarin kinderen van de huwelijksgasten lagen te slapen. Een massale zoektocht naar het vermiste kind heeft tot op de dag van vandaag niets opgeleverd.

Franse media spreken van een groot mysterie, omdat elk spoor ontbreekt van Maëlys, die tijdens haar verdwijning een wit, mouwloos feestjurkje en witte sandaaltjes droeg. ,,Omdat het kind al dagen spoorloos is, zetten we alles op alles om haar zo snel mogelijk terug te vinden'', aldus Dietlind Baudoin - een vertegenwoordig van het Openbaar Ministerie in Frankrijk - in de krant Le Parisien. Er wordt rekening gehouden met meerdere scenario's zoals weglopen, ontvoering en zelfs moord. Maar het lijkt er volgens justitie toch op dat Maëlys door iemand is meegenomen. ,,We vermoeden een serieus crimineel feit'', aldus een politiewoordvoerder.

Het trouwfeest werd afgelopen zaterdagavond gehouden in Pont-de-Beauvoisin in het departement Isère in het zuidoosten van Frankrijk. Terwijl de festiviteiten nog in volle gang waren, werden de jongste kinderen van de gasten in één kamer gelegd. Toen Maëlys' ouders rond drie uur 's nachts een kijkje namen bij de kinderen bleek hun dochter bleek niet meer tussen de andere kinderen te liggen. De ouders van Maëlys sloegen groot alarm, waarna alle nog feestende bruiloftsgasten een zoekactie startten. Na een uur werd de politie gebeld, omdat het meisje in geen velden of wegen was te bekennen.

Volledig scherm © AFP Grégoire, een van de bruiloftsgasten, vertelde aan Le Parisien dat de vermissing van Maëlys tijdens het feest werd omgeroepen door een dj. ,,Iedereen schrok en begon het hele pand en de omgeving uit te kammen. We dachten aanvankelijk dat het meisje misschien verstoppertje aan het spelen was en zich verborgen hield. Toen we haar niet konden vinden, is de politie ingeschakeld.''

Speurhonden

Volgens de Franse autoriteiten zijn alle tweehonderd gasten zondag uitgebreid ondervraagd. Dat leverde geen noemenswaardige aanknopingspunten op, waarna een grote zoekactie op touw werd gezet met speurhonden, een helikopter, een duikteam en zeker honderd agenten. Sloten in de buurt van het feestgebouw zijn inmiddels gedregd, maar ook dat heeft niets opgeleverd. De Franse krant Le Dauphiné Libéré meldde eerder deze week dat de speurhonden in de slaapkamer van de kinderen geen spoor van Maëlys konden vinden. Hoe dat kan, is onduidelijk. De honden kregen overigens wel een reukspoor, aan de hand van een kledingstuk dat de ouders van het meisje bij zich hadden. Dat spoor liep volgens de politie dood buiten het gebouw.