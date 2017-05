Frankrijk kiest hoe dan ook voor vernieuwing

Volledig scherm © AP Hoe groot zijn laatst gemeten voorsprong ook is (62 tegen 38 procent), Emmanuel Macron voelt zich pas echt op zijn gemak als de stembureaus sluiten. Dan weet de voorman van En Marche! of een lage opkomst en de grote hackoperatie waarvan hij vlak voor de verkiezingen het slachtoffer is geworden, nog roet in het eten hebben gegooid.



Marine Le Pen (48), het boegbeeld van het Front National, heeft alleen een kans als de 47 miljoen kiezers, haar achterban natuurlijk uitgezonderd, massaal weg blijven. Om twee uiteenlopen redenen: ze blijven thuis omdat het al een gelopen race lijkt, of ze vinden dat Macron net zo min hun stem verdient als Le Pen. Ze willen, zoals het in Frankrijk wordt genoemd, niet kiezen tussen de pest en de cholera.

Verketterd

De rechts-populistische Le Pen wordt aanbeden door haar aanhang, daarbuiten wordt zij verketterd of 'angstwekkend' genoemd. Maar ook de sociaal-liberaal Emmanuel Macron, die vandaag met zijn vrouw Brigitte Trogneux stemde in Le Touquet, is voor veel Fransen geen gedroomde kandidaat. Voor de een is hij teveel een kopie van de zittende president, Francois Hollande, voor de ander is en blijft Macron, oud-bankier en gewezen minister van Economische Zaken, een spreekbuis van de financiële wereld waaruit hij afkomstig is. Te elitair, te liberaal.



In Henin-Beaumont, waar Le Pen haar stem uitbracht en werd opgewacht door een blote borstenprotest van de actiegroep Femen, zegt de 28-jarige Thomas Delannoy: ,,Deze campagne lijkt op een tv-soap. Deze verkiezingen zijn lachwekkend. Met beide kandidaten heb ik helemaal niets.''

Volledig scherm © EPA

Hack-operatie

Of de hack-operatie, het verrassende sluitstuk van een toch al tumultueuze campagne, nog enige invloed zal hebben, weet niemand. Macrons team spreekt van een 'duidelijke poging om hun campagne te ondermijnen'. Bewijzen ontbreken maar Russen zouden met steun van goedgezinde Amerikanen achter het tumult zitten.



Vrijdagavond, kort voor het sluiten van de campagne, plaatsten hackers binnen drie uur 47.000 tweets met de hashtag #MacronLeaks. Met in totaal 9 gigabyte aan foto’s, e-mails en documenten. Macrons campagneteam bevestigde dat sommige documenten echt waren, maar dat er ook vervalst materiaal in omloop was gebracht. De publicatie ervan werd meteen verboden maar op sociale media is de verspreiding moeilijker te beteugelen. Hoewel de meeste kiezers de inhoud niet hebben gezien zal de hackoperatie mogelijk in veel huiskamers toch zijn besproken. Met de slotsom: waar rook is, is vuur.

Vernieuwing

Quote Als Marine 40 procent van de stemmen haalt, is dat al een enorme overwinning voor ons Marion Marechal-Le Pen. Wie ook de nieuwe president wordt: Frankrijk kiest voor vernieuwing. Alle traditionele partijen, van communisten tot socialisten en gaullisten/republikeinen, zijn in de eerste ronde twee weken geleden afgeserveerd. Le Pen gaat het verst. Zij wil breken met de EU, met de euro en pleit voor protectionisme. Macron wil binnen de EU blijven, maar eist wel stevige hervormingen en extra invloed van Frankrijk. Hij wil de kwakkelende economie aanzwengelen met liberale maatregelen die ongetwijfeld zullen leiden tot botsingen met de nog al altijd machtige vakbonden.



Na zijn intrede in het presidentieel paleis Élysée wacht Macron meteen nieuwe, belangrijke verkiezingen. Volgende maand kiest Frankrijk een nieuwe parlement. Daarmee kan zijn partij En Marche! – pas een jaar oud – zijn intrede doen in de volksvertegenwoordiging die nu wordt gedomineerd door de gevestigde partijen.

Profiteren

Maar ook Le Pen zal straks bij de parlementsverkiezingen profiteren van haar opmars in de politiek. Onder haar leiding weet het Front National een steeds groter deel van het electoraat achter zich te krijgen. ,,Als Marine 40 procent van de stemmen haalt, is dat al een enorme overwinning voor ons'', zegt haar nichtje Marion Marechal-Le Pen.



De grootste opdracht van de achtste president van de Vijfde Republiek is morgen meteen de lastigste: het verenigen van een uiterst verdeeld land. Deze presidentsverkiezingen leggen in Frankrijk breuklijnen bloot die de afgelopen decennia zijn ontstaan. Het verarmde, ontvolkte platteland met veel laagopgeleiden scheurt los van de bloeiende steden met veel hoogopgeleiden die goed bij kas zitten. Dat is ook grofweg de breuklijn die het electoraat van Macron en Le Pen verdeelt.

Volledig scherm epa05947987 A child stands beside polling booths where people are casting their votes for the French presidential elections in Henin-Beaumont, Northern France, 07 May 2017. EPA/OLIVIER HOSLET © EPA

Volledig scherm Voting envelopes are seen at a polling station in Troyes, in northeastern France on May 7, 2017 during the second round of the French presidential election. / AFP PHOTO / FRANCOIS NASCIMBENI © AFP