Fotograaf legt bijzonder beeld vast: 'Aapje schreeuwt het uit van verdriet'

Fotograaf Avinash Lodhi (31) legde de foto vast in de Indiase stad Jabalphur, waar hij een groep aapjes zag rondrennen. ,,Ik besloot ze te volgen'', vertelt hij. Volgens de Britse krant The Telegraph was het aapje even daarvoor gevallen en reageerde het niet meer. Al snel krabbelde het echter weer op.

Lodhi is blij dat hij het bijzondere moment op beeld heeft vast kunnen leggen. ,,Het gebeurde allemaal zo snel. Ik had niet eens door wat er precies gebeurde toen ik de foto maakte, maar de foto is me erg dierbaar. In mijn carrière als fotograaf heb ik nog nooit zoiets gezien. Zo’n moment is bijzonder, zeker met dieren.''