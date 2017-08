Florida brengt moordenaar ter dood met nieuwe medicijncocktail

In de Amerikaanse staat Florida is voor het eerst een nieuwe combinatie van dodelijke middelen gebruikt om een gevangene te executeren. De ‘experimentele cocktail’ doodde even na 6 uur ’s avonds (lokale tijd) de 53-jarige Mark Asay. De man was veroordeeld voor het plegen van twee moorden met een racistisch motief in 1987.

Het is de eerste executie in Florida in anderhalf jaar tijd. Asay had nog getracht zijn dood aan te vechten, omdat het middel waarmee hij zou worden verdoofd nooit eerder voor dit doel was gebruikt. De rechter verwierp dat bezwaar. Een executie als die van Asay verloopt in drie fasen. Eerst wordt de gevangene verdoofd, vervolgens krijgt hij twee andere middelen, een om de ademhaling stil te leggen en een ander om het hart te stoppen.

Het nieuwe narcosemiddel heet etomidate. Het vervangt midazolam, een middel dat farmaceuten niet meer verstrekken aan gevangenissen, omdat ze niet willen dat het wordt gebruikt voor executies. Meerdere farmaceuten hebben in het verleden aanklachten ingediend om het gebruik van hun producten te blokkeren, bijvoorbeeld in de staat Alabama. Ze zijn bang dat zij verantwoordelijk zullen worden gesteld, mocht er iets misgaan bij de executie. Die vrees is gegrond: het gebeurde de afgelopen jaren meerder malen dat een gevangene veel langer in leven bleef dan gepland en onnodig leed.

Sommige staten hebben geprobeerd middelen uit de Europese Unie te importeren, maar dat levert problemen op: de EU staat niet toe dat in de unie geproduceerde middelen worden gebruikt voor het uitvoeren van de doodstraf.

Effectiviteit

Jen Moreno, een expert op het gebied van dodelijke injecties aan de Universiteit van Californië, zei tegen de Miami Herald dat etomidate niet gegarandeerd effectief is. ‘Er zijn onbeantwoorde vragen over de effectiviteit van deze drug bij een executie’, aldus Moreno. ‘De staat heeft geen informatie vrijgegeven over waarom er voor dit middel gekozen is.’ Florida verdedigt zich en zegt dat het middel geëvalueerd is, en veilig bevonden.

Een woordvoerder van Janssen, de afdeling van bedrijf Johnson & Johnson dat etomidate produceert, liet aan The Washington Post weten dat het bedrijf het gebruik van het middel voor executies niet goedkeurt.

Doodstraf in Florida

Het is de eerste keer sinds de herinvoering van de doodstraf in 1979 dat in Florida een blanke man geëxecuteerd wordt vanwege de moord op een zwarte man. Sinds de herinvoering werden in de staat 93 mensen geëxecuteerd, onder wie twee vrouwen.

Florida stapte in 2000 over van de elektrische stoel op dodelijke injecties. In de staat wachten op dit moment 362 andere ter dood veroordeelden hun executies af.