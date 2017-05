Fietsdrama België: vrouw sterft 27 jaar na zus op identieke wijze

De Vlaamse krant plaatste portretjes van de zussen bij een foto van verwoeste fietsen als stille getuigen op de plek van het drama. Francis Schepens is de oud-burgemeester van Retie dat vlak over de grens ten zuiden van Eindhoven ligt. Zijn schoonzus Suzie Paulussen (65) was gisteren met elf dames van de plaatselijke fietsclub 'Blue Ladies' onderweg voor het wekelijkse maandagmiddagtochtje toen het noodlot toesloeg.



De vrouw stopte twee jaar geleden als financieel verantwoordelijke van de sociale dienst in haar woonplaats en genoot sindsdien van haar pensioen. Ze was een actief lid van de fietsclub en van een plaatselijke seniorenvereniging. Net als clubgenote Jet Janssen (75), het andere dodelijke slachtoffer van het fietsdrama. Ze werden geschept tijdens het oversteken van de N19, een vierbaansweg waar het verkeer 90 kilometer per uur mag rijden. Vier andere fietssters raakten gewond. Een van hen verkeerde gisteren in levensgevaar maar daarvan is volgens de politie nu geen sprake meer.