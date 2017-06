Festival Rock am Ring stilgelegd door terreurdreiging

UpdateDe organisatie van het muziekfestival Rock am Ring heeft in overleg met de politie besloten het driedaagse evenement voorlopig stil te leggen wegens een terreurdreiging. De tienduizenden bezoekers werd via de geluidsinstallatie gevraagd het terrein zo rustig mogelijk te verlaten omdat er mogelijk een gevaarlijke situatie was ontstaan. De ontruiming verliep zonder problemen.

,,Achtergrond zijn concrete aanwijzingen op grond waarvan een terroristische dreiging niet is uit te sluiten. Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan het onderzoek'', zei een woordvoerder van de politie van Koblenz, die verantwoordelijk is voor de streek in Rijnland-Palts.

Roger Lewentz, de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Rijnland-Palts, heeft gezegd dat morgen om 11.00 uur bekend wordt gemaakt of het muziekfestival wordt voortgezet. Daaraan vooraf gaan overleg over de situatie en een risicoanalyse. Het evenement werd vrijdagavond gestaakt na een terreurwaarschuwing.

Geen keuze

Het onderzoek is nog in volle gang. ,,Er zijn een paar punten waarop de politie zich concentreert'', zei Lewentz, die zijn bondscollega Thomas de Maizière heeft ingelicht. Op details wilde hij niet ingaan. ,,We moesten dit besluit nemen. Alle politie-experts waren het er over eens: er was geen andere keus''.

Op het festivalterrein werden 90.000 bezoekers verwacht. Volgens Lewentz waren het er op de openingsdag zo'n 60.000. Over de ontruiming was hij tevreden. ,,Dat ging zeer gedisciplineerd''.

Het bekendste muziekfestival van Duitsland, een concurrent van Pinkpop, was vandaag begonnen op het racecircuit bij Nürburg in de Eifel. Er werden 90.000 liefhebbers verwacht. De veiligheidsmaatregelen waren ongekend streng. Het hoogtepunt van de openingsdag moest het optreden worden van de band Rammstein. Dat concert zou om 22.30 uur beginnen.

In totaal spelen er bijna honderd acts tijdens het festival, dat drie dagen duurt. Ook Liam Gallagher, Sondaschule, Alex Vargas, 2Cellos, Mallory Knox, Drunken Masters, Haiyti, RIN, Don Broco, The Raven Age, RavenEye en Lemo behoren tot de line-up.

Noodweer

Op Twitter laten bezoekers weten dat de ontruiming rustig verloopt. Het is niet de eerste keer dat het festival vroegtijdig moet worden stilgelegd. Vorig jaar werd Rock am Ring overvallen door hevig noodweer. Hierbij raakten tientallen mensen gewond, onder meer door blikseminslagen. Zware regenval leidde tot talloze kapotte tenten op de modderige weilanden.

De terreurdreiging die een voortijdig einde maakte aan het avondprogramma van 'Rock am Ring' heeft geen gevolgen gehad voor het tweelingfestival 'Rock im Park'. In Nürnberg speelden de bands gewoon door voor ongeveer 85.000 muziekliefhebbers. ,,Er is geen reden voor verontrusting'', zei een woordvoerder van de organisatie.

Op beide evenementen treden dezelfde groepen op, maar in een andere volgorde. Op het moment dat het terrein op de Nürburgring werd ontruimd, verscheen 'im Park' de hoofdact 'Die Toten Hosen' op het podium. Ook hier waren de veiligheidsmaatregelen aangescherpt na de aanslag in de Manchester Arena bij een optreden van de Amerikaanse popdiva Ariana Grande.

In Nürnberg zijn voor het drie dagen durende festival ongeveer 1300 veiligheidsfunctionarissen opgetrommeld. Dat zijn er nog honderd meer dan in Nürburg in de Eifel. De bezoekers worden grondig gecontroleerd bij de ingangen. Tassen en rugzakken mogen niet mee naar binnen.

Pinkpop

Wie kaartjes heeft voor Pinkpop, komend pinksterweekend, hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken: het popfestival gaat gewoon door. ,,Wij hebben kennis genomen van de situatie bij Rock Am Ring in Duitsland. De details die ons daarover nu bekend zijn, geven geen aanleiding ons zorgen te maken over de voortgang van Pinkpop.''

Dat heeft de organisatie van het driedaagse evenement in Landgraaf vrijdagavond laat bekendgemaakt. ,,Wij hebben voorafgaand aan Pinkpop alle veiligheidsmaatregelen grondig doorgenomen en daar hebben wij het volste vertrouwen in. Uiteraard blijven wij alert. Over eventuele extra maatregelen kunnen wij uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken doen. Er is geen enkele aanleiding om ons zorgen te maken over de voortgang van Pinkpop dit weekend'', zo staat in de verklaring. Op de eerste dag van de 48e editie staan zaterdag onder anderen Justin Bieber, dj Martin Garrix en Kensington op het podium.

