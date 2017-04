Feestende scholieren slopen Spaans hotel

De scholieren, volgens de Spaanse politie zo'n 800 in de leeftijd van 14 tot 17 jaar, verbleven afgelopen week in hotel Pueblo Camino Real in Los Álamos bij Torremolinos. Nadat ze zaterdag hadden uitgecheckt, kregen de hoteleigenaars de schrik van hun leven.

Matrassen waren vernield en soms uit de ramen gegooid, tegels in de badkamer gesloopt, lampen uit de muren getrokken, brandblussers in de gangen leeggespoten en in en van de kamers was een breedbeeldtelevisie in bad gegooid. De hoteldirectie verklaarde tegenover Spaanse media 'nog nooit zoiets gezien' te hebben. Ze zou vandaag aangifte hebben gedaan bij de politie.