FBI-directeur pleit zichzelf vrij in Clintongate

Comey gaf voor het eerst in het openbaar uitleg over zijn handelswijze die voor de nodige ophef zorgde in de slotfase van de verkiezingscampagne. De Republikein vertelde dat hij op 28 oktober de publiciteit had gezocht, omdat hij geloofde dat zijn agenten nieuwe e-mails hadden ontdekt die inzicht konden geven in waarom Clinton een privé-server gebruikte. Enkele dagen laten concludeerde de FBI dat het nieuwe materiaal nieuws veranderde en dat Clinton niet zou worden vervolgd. Maar toen was volgens de democraten het kwaad al geschied.



De FBI-baas stond naar eigen zeggen vlak voor de presidentsverkiezingen voor de moeilijke keuze ‘de senatoren over de nieuwe ontwikkelingen in te lichten of belangrijke informatie dood te zwijgen’. ,,Het verzwijgen van de informatie zou rampzalig zijn geweest’’, vindt de FBI-baas, die bovendien wijst op het feit dat de FBI onafhankelijk moet kunnen werken. ,,Als je als onderzoeker moet nadenken over mogelijke politieke consequenties van je acties, komt de onafhankelijkheid in gevaar.’’