Farage: Europees parlement gedraagt zich als de maffia

Europarlementariër Nigel Farage (UKIP) vergeleek vanmiddag het Europees Parlement met de maffia tijdens het eerste overleg over de Brexit. De president van het Europees Parlement Antonio Tajanin noemde dit onacceptabel. Farage reageerde daarop: ,,Ik snap dat het in sommige landen gevoelig ligt, ik verander het in criminelen."