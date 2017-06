Familielid Assad vraagt asiel in Duitsland

Volgens de Westfälische Nachrichten is zij de weduwe van een neef van Assad. Ze vroeg afgelopen jaar asiel aan, maar dat is afgewezen. Ze is daartegen in beroep gegaan.



Het stoort de lokale autoriteiten dat de vrouw door de Duitse asielorganisatie naar Warendorf is gestuurd, terwijl men wist om wie het ging. Zij noemen het onacceptabel dat er niks is gezegd over de 'bijzondere achtergrond' van de vrouw.