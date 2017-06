Europarlementariër betaalt zijn kostuum straks zelf

Een nieuw kostuum op kosten van de zaak is er straks voor Europarlementariërs niet meer bij. Met kunst- en antiekaankopen op kosten van Europa is het ook afgelopen. En ook een cadeautje voor een jarige vriend, vriendin of familielid moeten ze voortaan uit eigen zak betalen.

Dat blijkt uit een nieuwe concept-onkostenregeling die de hoogste ambtenaar van het Europese Parlement, secretaris-generaal Klaus Welle, op verzoek van de Parlementsleiding heeft opgesteld. De nieuwe regeling, in het bezit van deze krant, is een flink aangescherpte versie van de ‘niet-uitputtende lijst van toegestane uitgaven’ van december 2010. Dat waren twee A-viertjes waarmee iedereen alle kanten uit kon.

In zijn nieuwe versie komt Welle met duidelijke regels voor de huur van kantoorruimte (marktconform en alleen in het land van herkomst of één van de drie landen met EU-instellingen), de kantooraankleding (bijvoorbeeld: geen nieuwe aankopen meer in de laatste zes maanden van het mandaat) en de representatiekosten (met bonnetjes).

Onnodige uitgaven

En voor het eerst is er dus ook een niet-uitputtende lijst van niet-toegestane uitgaven. Daarop de al genoemde kostuums en andere persoonlijke uitgaven, cadeautjes voor bekenden en kunst en antiek, maar ook donaties, partijpolitieke uitgaven, aanschaf van eigendom, investeringen, aankoop of huur van een auto ‘en in het algemeen elke onnodige uitgave die niet direct verbonden is aan de uitoefening van het parlementaire mandaat’.

Het leven van een Europees afgevaardigde wordt er dus niet vrolijker op als straks de nieuwe regels voor de beruchte forfaitaire kantoorkostentoeslag – ruim 4300 netto per persoon per maand – van kracht worden. Maar tegen de tijd dat het zover is, draait de radio alweer Kerstliedjes.

Ad hoc-werkgroep

In plaats van de nieuwe en strengere concept-onkostenregeling van Welle gewoon meteen vast te stellen, besloten Parlementsvoorzitter Antonio Tajani en zijn 14 vicevoorzitters deze week er immers eerst nog maar eens een ad hoc-werkgroep tegenaan te gooien. Zodat de 751 leden of in elk geval diegenen onder hen die dat willen, hun kostuums en mantelpakjes het komende halfjaar nog wel gewoon uit de General Expenditure Allowance (GEA) kunnen betalen.

Berichten uit het ‘bureau’ (de Parlementsleiding) over waarom de nieuwe concept-onkostenregeling niet meteen is aanvaard zijn niet eenduidig. Er zouden nog te veel open einden zijn, er is nog niets afgesproken over de controle (die is er nu helemaal niet), maar ook: de Duitsers liggen dwars. Want die vinden het de wereld op zijn kop als ambtenaren Parlementsleden zouden kunnen controleren.

Controle

SP-Europarlementariër Dennis de Jong, zelf al jaren bezig om de kantooruitgaven beter gecontroleerd te krijgen, vindt de werkgroep geen gek idee. ,,Ik wil een regeling zonder ontsnappingsmogelijkheden, niet iets van: alles wat niet verboden is mag. Ik wil geregeld hebben hoe je niet-uitgegeven geld terug in de Parlementskas stort, en dat dat een verplichting wordt. En ik wil een afdoende controle en de mogelijkheid om de uitgaven per lid op de website van het Parlement te zetten.”

De werkgroep rapporteert in oktober; besluiten zouden tegen eind dit jaar moeten vallen.