Europa reageert op de Franse verkiezingsuitslag

Geert Wilders

PVV-leider Geert Wilders noemt het 'geweldig nieuws' dat Marine Le Pen de beslissende tweede ronde heeft bereikt van de Franse presidentsverkiezingen. ,,Een prachtige dag voor patriotten binnen en buiten Frankrijk die meer nationale soevereiniteit en minder EU en immigratie willen'', laat Wilders weten in een reactie aan het ANP.

,,Ik heb haar net een welgemeende felicitatie gestuurd. Nu op naar een pittige tweede ronde, maar ik hoop op een Présidente Le Pen!'', aldus Wilders.

D66

D66 Europarlementariër Sophie in 't Veld feliciteert Emmanuel Macron met zijn overwinning. ,,D66 is zeer verheugd dat Macron mogelijk de nieuwe president van Frankrijk wordt. Een progressieve, pro-Europese president in het Elysée is goed nieuws voor Frankrijk én goed nieuws voor Europa", aldus in 't Veld

In 't Veld noemt het aanbreken van een 'Europese lente'. ,,In Europa tekent zich een nieuwe beweging af. Macron gooit hoge ogen met zijn optimistische verhaal. In Nederland en Oostenrijk wonnen pro-Europese partijen en in Engeland groeien de pro-Europese Liberaal-democraten. Een progressieve, Europese lente breekt definitief door.”

S&D

De voorzitter van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement (S&D), Gianni Pittella zegt dat het Franse volk vandaag heeft gekozen voor verandering. ,,In het belang van Frankrijk en heel Europa moeten we de krachten van alle Democraten bundelen zodat het Front National in de tweede ronde wordt verslagen."

Bündnis 90