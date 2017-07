EU en VS: buitenlandse behandeling Liu Xiaobo moet mogelijk zijn

Liu wordt behandeld voor een vergevorderde vorm van leverkanker. Maandag werd bekend dat de mensenrechtenactivist die in 2009 werd veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf naar het ziekenhuis is overgebracht. Daar wordt hij sindsdien bewaakt.



Volgens Amnesty International heeft Liu's echtgenote Liu Xia de Chinese regering om toestemming gevraagd voor een buitenlandse behandeling. China liet weten dat Liu te ziek was om te vervoeren, meldt CNN.



De EU en de VS vinden dat Liu het recht heeft op een behandeling in het buitenland. Of in ieder geval ergens waar hij zelf voor heeft gekozen, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini vrijdagavond.



De mensenrechtenactivist en hoogleraar werd veroordeeld voor 'aanzetten tot omverwerping van de staat'. Hij schreef een essay waarin hij opriep tot democratische hervormingen in China. Hij kreeg de Nobelprijs voor de Vrede een jaar na zijn veroordeling.