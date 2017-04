'Erdogan zet ruim 9000 politieagenten op non-actief'

De politieagenten werden geschorst vanwege van de nationale veiligheid, stelt de politie in een verklaring op haar website. Woensdagochtend werden ook al zo'n 1.120 vermoedelijke Gülen-aanhangers binnen de politie opgepakt, zo berichtte het Turkse persagentschap Anadolu.



In Turkije loopt tegen 3.200 mensen een arrestatiebevel, en er zijn 8.500 politieagenten ingeschakeld om ze te op te pakken, aldus het persagentschap.



De arrestaties en schorsingen volgen tien dagen na het Turks referendum, waarbij de Turken instemden met het uitbreiden van president Recep Tayyip Erdogans bevoegdheden.



Uitlevering

De 75-jarige Gülen, die in ballingschap in de VS leeft, zegt dat hij niets met de coup te maken heeft. Turkije heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar dat hebben de Amerikanen tot dusver geweigerd. Over drie weken brengt Erdogan een bezoek aan de Verenigde Staten, waar Turkije opnieuw het verzoek om Gülens uitlevering ter sprake zal brengen.



Sinds de mislukte staatsgreep, waarbij 240 doden vielen, werden al 46.000 mensen opgepakt in Turkije. Ook werden 120.000 mensen ontslagen of geschorst bij het leger, de politie, het onderwijs of een openbare dienst.