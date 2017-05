Erdogan keek toe, terwijl beveiligers om zich heen sloegen

Volgens de Turkse ambassade waren de demonstranten gelieerd aan de Koerdische PKK-beweging, met wie het land op vijandige voet staat. In een verklaring laat de ambassade weten 'te hopen dat er in de toekomst adequaat wordt gereageerd op provocaties'.



Amerikaanse politici spraken hun afschuw uit over het incident. De Republikein John McCain riep op om de Turkse ambassadeur direct het land uit te zetten. Die is inmiddels op het matje geroepen. Erdogan was in de VS voor een bezoek aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. Hij is inmiddels weer terug in Turkije.