Erdogan: Doodstraf kan terugkomen als we referendum winnen

Irak: Terrorist betrokken bij aanslag Charlie Hebdo mogelijk nog in leven

17:22 Een terrorist van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) die gelinkt wordt aan de aanslag op het Franse weekblad Charlie Hebdo is mogelijk nog steeds in leven. Dat zei het Iraakse leger vandaag. Eerder werd gemeld dat de man in november was omgekomen bij een drone-aanval van het Amerikaanse leger.