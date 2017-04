Epilepsiemiddel: duizenden misvormde baby’s in Frankrijk

Ook in Nederland is het middel sinds eind jaren zestig in gebruik. Weliswaar steeds terughoudender, vertelt neuroloog Ilse Wegner van SEIN. ,,Sinds duidelijk is wat de mogelijke effecten van het gebruik tijdens de zwangerschap zijn, gebruiken we het alleen als het écht niet anders kan. Sommige vrouwen met een specifieke vorm van epilepsie, raken met andere middelen niet vrij van aanvallen. Epilepsie is geen onschuldige aandoening, het hebben van aanvallen brengt ook risico’s met zich mee. Zo is er onlangs een jonge vrouw overleden aan een aanval, omdat ze over was gestapt op een voor de zwangerschap gunstiger alternatief."