Egypte na de aanslagen, Pasen onder hoogspanning

Christenen in het noorden van de Sinaïwoestijn, waar IS een lokale afdeling heeft opgezet, waren vorige maand als eerste aan de beurt. Na een serie moordaanslagen op priesters in de stad El Arish sloegen 400 christelijke families op de vlucht. Ondanks garanties voor hun veiligheid van de regering in Caïro en de massale inzet van het leger durven zij nog niet terug. Het religieuze toerisme naar het 15 eeuwen oude Santa Katerina-klooster, op zo'n 300 kilometer van de machtsbasis van IS, heeft een flinke knauw gekregen.



,,Natuurlijk werd ik bang toen ik over de aanslagen hoorde," zegt Barbara Koukouciello uit de Griekse stad Thessaloniki. De orthodox-christelijke vrouw is met een groepje vrienden naar Egypte gekomen om de beroemde paasviering bij te wonen. Van elf uur 's avonds tot vroeg in de ochtend van Eerste Paasdag bidden en zingen ze in het klooster in de bergen. Daarna eten ze brood met een glas wijn of cognac in de tuin, zoals de traditie het voorschrijft.



Dit is het land van de bijbel. De zon komt op boven de nabijgelegen berg Sinaï, waar Mozes de Tien Geboden van God ontving. ,,We besloten toch te gaan nadat we met de plaatselijke Grieks-orthodoxe monniken hadden overlegd over de veiligheidssituatie. Pasen is hier zo'n spirituele ervaring."