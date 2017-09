Eerste transgendermodel van L'Oréal: Alle blanken zijn racistisch

,,Mijn energie is op. Ik kan het niet meer hebben over rassengeweld door blanken. ALLE blanken. De meesten van jullie weigeren pertinent te erkennen dat jullie racistisch zijn", schreef ze onder andere. ,,Jullie privileges en jullie successen zijn allemaal behaald over de ruggen van gekleurde mensen. Alles aan jullie is doordrenkt met racisme."



Het 29-jarige model uit Londen was amper vier dagen het gezicht van L'Oréal, ten ze dit schreef. Volgens het cosmeticabedrijf zijn haar opmerkingen in strijd met hun waarden en wordt de samenwerking daarom beëindigd.



Na haar ontslag verdedigde Bergdorf zich ,,Ik bedoelde het feit dat de westerse maatschappij als geheel een systeem heeft dat haar wortels vindt in het blank nationalisme - dat blanken moet bevoordelen, voorrang geven en bescherm. Institutioneel racisme, daar heb ik het over. Zonder het te weten zijn blanken bevoorrecht. Het is niet genetisch. Niemand wordt als racist geboren."