Eerste slachtoffer Manchester bekend: Georgina Callander (16)

Ooggetuigen vertellen over aanslag Manchester

9:44 Bij een zelfmoordaanslag na een concert van zangeres Ariana Grande in de Manchester Arena in de Britse stad Manchester zijn maandagavond 22 doden en 59 gewonden gevallen. Eenmaal buiten stonden een aantal ooggetuigen de aanwezige pers te woord over de gebeurtenissen in het stadion.