Echtpaar krijgt zesling na zeventien jaar proberen

Om vier minuten voor half negen 's ochtends op 11 mei kwam de zesling van Ajibola en Adeboye ter wereld in een ziekenhuis in Richmond, het VCU Medical Center. Drie jongens en drie meisjes. Een unicum voor het ziekenhuis. De kinderen en hun moeder doen het volgens de artsen goed. De baby's zijn te vroeg geboren en verblijven nog op de intensive care-afdeling van het ziekenhuis.



De kinderen kwam met een keizersnee ter wereld en er stond een team van maar liefst veertig mensen op de bijzondere zesling te wachten. ,,Het belangrijkste is dat de allerkleinste van de zes straks opgegroeid is en zegt: Ik was toen zo klein en kijk nu eens naar me'', laat het ziekenhuis in een statement weten.



Eigenlijk dachten de artsen van VCU Medical Center dat er maar vier hartjes klopten. De ouders waren compleet overdonderd toen ze afgelopen november een echo lieten maken. Pas in januari, toen het stel weer voor een echo naar het ziekenhuis ging, hoorden de artsen nog meer hartjes kloppen. ,,Ik vond het geweldig'', aldus vader Adeboye. ,,Het is de eerste keer dat we kinderen verwachtten.''