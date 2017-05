Duizenden Moskovieten de straat op uit onvrede over sloopplannen

Hogere opkomst bij verkiezing Duitse deelstaat NRW

14:37 Er lijken vandaag meer mensen te gaan stemmen in de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) dan vijf jaar geleden. De opkomst was volgens de autoriteiten op het middaguur 34 procent tegen 29 procent in 2012.